Назвался диском — полезай в приставку: самые ожидаемые игры-2025

Нигде так не ценится серийность, как в видеоиграх: большинство фигурантов топов по продажам здесь обычно не просто десятые, но двадцатые, а то и тридцатые части известных франшиз. Так и в этот раз: все самые обсуждаемые и долгожданные релизы нашей десятки — не оригинальные игры, а надстройки уже давно полюбившихся геймерам миров. Их трейлеры засмотрены до дыр десятками миллионов пользователей, и именно ради них многие купят приставки нового поколения, если еще не сделали это. «Известия» рассказывают о главных предстоящих блокбастерах игрового мира.
The Witcher IV.
«Ведьмак» за последние несколько лет превратился из относительно локального бренда для гиков в обязательный для знакомства элемент поп-культуры. В третьего «Ведьмака» сыграли даже те, кто обычно в игры не играет, сериал c Генри Кавиллом посмотрел весь мир. В итоге четвертый «Ведьмак» — один из самых ожидаемых релизов наступившего года, хотя из первого трейлера, который набирает десятки миллионов просмотров на YouTube, непонятно, будем мы играть только за Цири (это нужно было иногда делать и в прошлом «Ведьмаке») или еще за кого-то. Если только за нее, то это может понравиться далеко не всем геймерам.
Grand Theft Auto VI.
Знаменитый трейлер GTAVI с музыкой Тома Петти за год набрал более 230 млн просмотров, а игры все нет, и никто не знает, увидим ли мы ее, как обещано, в IV квартале 2025 года. И, главное, чем всё это будет отличаться от прошлой части, всё еще вечнозеленой, не зря она по итогам продаж 2024 в Европе находится в пятерке, хотя ей уже больше 10 лет. Понятно, что основной концепт останется неизменным и нужно будет гонять на чужих автомобилях, стрелять во все стороны и пытаться выжить, когда на тебя охотятся и федералы, и бандиты. Про остальное ждем подробности.
Doom: The Dark Ages.
Восьмая игра серии Doom сюжетно обещает быть приквелом к Doom 2016 года. Последняя игра к этому моменту, Doom Eternal, вышла в 2020 году и только за этот первый год была продана на сумму более полумиллиарда долларов. Очевидно, в этот раз создатели рассчитывают на еще более впечатляющие результаты, хотя еще жива память о провали Doom для мобильных устройств в 2023 году.
Mafia: The Old Country.
Четвертая часть «Мафии» — на самом деле приквел серии. Участвовать в разборках организованной преступности придется на Сицилии в начале прошлого века. Среди фишек — озвучка на сицилийском языке, что кажется довольно экзотичным, учитывая, что число владеющих им — от 5 млн до 10 млн человек. Релиз ожидают летом, так что за это время можно сгонять на Сицилию и послушать, как там говорят, чтобы потом всё в игре казалось совершенно знакомым. Говорят, лучше всего там в конце весны.
Kingdom Hearts: Missing Link.
Фото: Square Enix.
Пятнадцатая игра серии, Missing Link выйдет только на мобильных платформах и должна помочь скоротать время до выхода Kingdom Hearts IV, которая появится непонятно где и когда. Каким образом можно будет играть из России, будет ясно ближе к делу, но, скорее всего, для этого придется заводить аккаунт для другой страны — как минимум чтобы оплатить покупку зарубежной картой. Впрочем, возможно, игра будет и условно бесплатной — как часть большой промокампании перед большим релизом.
Sid Meier’s Civilization 7.
«Цивилизация» выйдет на всех платформах, включая даже старенький Switch — в конце концов, раз он потянул шестую часть, справиться и с седьмой. Другое дело, что шестая вышла в 2016 году, а новая версия должна быть куда технологичней и зрелищней. Но мы пока знаем мало. Например, что голосом игры стала Гвендолин Кристи, звезда «Игры престолов». А еще — что важной частью игры станет воссоздание для нее языка индейцев шони, который сегодня во всей Америке помнят человек сто. Компания Firaxis, разработчик «Цивилизации», потратила много денег на изучение и сохранение индейской культуры. Игру ждем совсем скоро, в феврале.
Death Stranding 2: On The Beach.
Один из самых одиозных и спорных проектов в истории видеоигр получил продолжение, оно выйдет в этом году, если его создателю Хидео Кодзиме не придет в голову опять что-то переделать. По крайней мере, он сам говорил, что у него был сценарий продолжения, но он его переписал в пандемию, потому что, по его мнению, его сюжет слишком буквально воплотился в жизнь. А что если он опять обнаружит опасные параллели? Игра планируется эксклюзивно на PlayStation 5.
Assassin’s Creed Shadows.
Честно говоря, мы еще не успели соскучиться. Assassin’s Creed Mirage был всего полтора года назад. Но создатели обещают что-то совершенно новое, потому что это будет первая игра серии, сделанная на новом движке Anvil Pipeline. Действие будет разворачиваться в Японии XVI века, причем в этот раз, после многочисленных скандалов, авторы обещают, что всё будет исторически точно, а открытый мир будет максимально близок к реальной топографии.
Kingdom Come: Deliverance II.
Много воды утекло с 2018 года, когда разработчики игры о Богемии XV века вынуждены были оправдываться перед западными активистами за то, что в кадре было мало чернокожих, а это автоматически означает расизм. Более того, игра проходила по разряду ультраправых высказываний, что, впрочем, не помешало ей стать глобальным хитом на топовых платформах. В новой игре чехи будут биться с венграми, пространства для этого будет в два раза больше, чем в оригинале, а к холодному оружию добавится аутентичное огнестрельное.
Monster Hunter Wilds.
Продолжение другого хита 2018 года, Monster Hunter Wilds первым из всех релизов серии будет не только с русскими субтитрами, но и с русской озвучкой. На Gamescom 2024 геймерам дали демоверсию, и в результате игра получила по итогам голосования призы, в том числе как «Самая эпичная игра», «Самая зрелищная игра», «Лучшая игра для PlayStation». Среди самых полезных нововведений — ездовые животные, которые сами довозят игрока до цели, чтобы не тратить время и силы на очередной марафонский забег.