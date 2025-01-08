Назвался диском — полезай в приставку: самые ожидаемые игры-2025

«Ведьмак» за последние несколько лет превратился из относительно локального бренда для гиков в обязательный для знакомства элемент поп-культуры. В третьего «Ведьмака» сыграли даже те, кто обычно в игры не играет, сериал c Генри Кавиллом посмотрел весь мир. В итоге четвертый «Ведьмак» — один из самых ожидаемых релизов наступившего года, хотя из первого трейлера, который набирает десятки миллионов просмотров на YouTube, непонятно, будем мы играть только за Цири (это нужно было иногда делать и в прошлом «Ведьмаке») или еще за кого-то. Если только за нее, то это может понравиться далеко не всем геймерам.