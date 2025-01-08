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МО показало кадры работы снайперов группировки войск «Восток»

Основная задача снайперов — вызвать страх у противника.

Источник: Аргументы и факты

Снайперы группировки войск «Восток» прикрывают огнём продвижение штурмовых групп ВС РФ в ходе захвата очередного опорника Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Ведомство обнародовало соответствующие кадры.

Командир стрелковой роты с позывным «Ципа» рассказал об особенностях боевой работы снайперов.

«Моральный дух и сопротивление противника истощается. Видно, что противник очень заметно истощается. Моральный дух падает. Основная задача снайперов — вызвать страх у противника», — сказал он.

Командир подразделения с позывным «Ципа» отметил, что работа снайперов играет важную роль в снижении морального духа врага. Когда противник осознаёт, что на поле боя действуют снайперы, его продвижение замедляется, а солдаты ВСУ начинают больше скрываться.

Ранее сообщалось, что снайперы группировки «Восток» рассказали о своей работе в зоне СВО.