МО показало кадры работы снайперов группировки войск «Восток»

Командир подразделения с позывным «Ципа» отметил, что работа снайперов играет важную роль в снижении морального духа врага. Когда противник осознаёт, что на поле боя действуют снайперы, его продвижение замедляется, а солдаты ВСУ начинают больше скрываться.