Появились новые нюансы при покупке загородного дома зимой. На что обратить внимание, чтобы не пожалеть о сделке

— Однако в этом году ситуация будет несколько иной. Производители материалов уже разослали письма о том, что ежегодного сезонного снижения цен на общестроительные материалы не будет. Это связано с ростом налогов и пошлин. Соответственно, если раньше застройщики могли дать до 10 процентов скидки в акционные периоды зимы, то теперь максимум пять, — рассказал Максим Лазовский.