Крали продукты и разворовывали армейское имущество. Как НКВД боролся с коррупцией и преступлениями в годы войны

НКВД СССР был одним из немногих ведомств, которое с началом Великой Отечественной войны отправило на фронт большое количество сотрудников. Перед оставшимися в тылу милиционерами стояли не менее важные задачи. Они ловили шпионов и диверсантов, изымали оружие и взрывчатку, охраняли прифронтовые территории и стратегические объекты в тылу. Чтобы Народный комиссариат внутренних дел мог более успешно выполнять эти функции, уже в июле 1941 года НКВД СССР и НКГБ СССР были объединены в один орган НКВД СССР. Разделение ведомств произошло только в 1943 году. В октябре 1941 года Государственный Комитет Обороны снабдил сотрудников НКВД дополнительными внесудебными функциями. Тем не менее они работали в тяжелейших условиях: агентурная сеть с началом войны была почти уничтожена, был недостаток кадров, у новичков не хватало опыта.