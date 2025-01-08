Монстры из пробирки. Можно ли возродить динозавров на самом деле?

Мнения учёных по этому вопросу разделены. Одни считают, что появление на Земле доисторических ящеров (а именно так динозавров называли совсем недавно) — дело ближайших лет. Другие уверены: воскресить динозавров невозможно.
Оптимисты: динозавров вот-вот возродят.
Например, группа молодых учёных из Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии считает, что последние открытия сделали воскрешение древних пресмыкающихся реальным. Они надеются, что науке могут помочь исследования процессов обратной эволюции у птиц и возникновения у них мутаций, свойственных динозаврам.
Динозаврам помогут мутации птиц.
Известно, что птицы — ближайшие родственники динозавров. Поэтому учёные рекомендуют сосредоточиться на изучении их генов, оставшихся от древних предков. Например, у некоторых цыплят иногда проявляется рецессивный ген, отвечающий за формирование зубов. На поздних сроках формирования эмбриона в яйце у птенца появляются зачатки зубов, из которых в будущем могли бы появиться саблевидные зубы, как, например, у крокодилов и некоторых мелких динозавров. Более того: оказывается, появление таких зачатков можно вызвать и у обычных цыплят. Сделать это можно с помощью вирусного вектора, который сможет активировать в клетках птенцов особый белок B-катенин. С помощью других технологий можно заставить эмбрион отрастить хвост. На самом деле на одном из этапов развития он возникает у эмбриона птицы, но затем снова исчезает.
Изучение обратной эволюции оживит динозавров. Или «курозавров»?
Ещё один из способов проникнуть в загадку ДНК динозавров — это изучить процессы обратной эволюции птиц. Без новейших биотехнологий тут не обойтись. Учёным понадобится умение редактировать гены, пробуждать «спящие» гены и изменять их влияние на ткани организма. Целью подобных исследований должно стать развитие у птиц архаичных черт, которые были присущи динозаврам. Успех основной задачи в этом случае зависит от того, смогут ли учёные распознать нужные гены и сумеют ли добиться их активации при сохранении жизнеспособности птицы.
Учёные считают, что ничего невозможного нет. Главное — это знание молекулярных механизмов развития эмбриона внутри яйца и развития птенца, уже появившегося на свет. Определённую пользу тут может дать и изучение эмбриона крокодилов. Первичным результатом таких исследований может стать появление некоего условного «курозавра» — курицы (птицы), имеющей множество предковых признаков.
Собственно, эксперименты по созданию «курозавра» уже идут. Учёные уже провели опыт, в котором с помощью ингибиторов и белков, влияющих на развитие эмбриона, им удалось заставить череп эмбриона цыплёнка развиваться по типу динозавра. В результате из обычного яйца вылупился птенец, чья голова была похожа на голову динозавра. И это только начало. Учёные считают, что этот путь и приведёт их к возрождению вымерших «ящеров».
Подобный опыт у генетиков уже есть. В 1970-х годах немецкие учёные таким методом сумели «воскресить» древнюю форму тарпана — предка современной лошади. Во всяком случае, внешне облик животного соответствовал представлениям человека о нём. Тарпанов даже выпустили в дикую природу, и сейчас в Германии и Польше существует несколько табунов этих животных.
Динозаврам поможет открытие Мэри Шнейдер.
Надежду на восстановление генома динозавров у генетиков появилась в 2005 году после того, как американский палеонтолог Мэри Шнейдер сообщила о том, что на раскопках были обнаружены не только окаменелости, но и чудом сохранившиеся мягкие ткани динозавра Tiranosaurus rex (тиранозавра), напоминающие сосуды и остеоциты — клетки костной ткани.
Не будем сейчас останавливаться на том, что такое открытие могло перечеркнуть гипотезу о миллионах лет эволюции. Скажем лишь, что поначалу палеонтолога обсмеяли и предположили, что она обнаружила остатки бактерий.
Однако вскоре пришло сообщение об обнаружении мягких тканей 80-миллионолетнего динозавра Brachylophosaurus canadensis. Более того, учёным удалось в лабораторных условиях секвенировать последовательности пептидов коллагена динозавра — и оказалось, что они весьма схожи с последовательностью у птиц. Тут есть место для оптимизма: изучение птиц может дать генетикам механизм восстановления ДНК динозавра.
Пессимисты: динозавры вымерли. Их больше не будет.
Часть учёных настроены весьма пессимистически, и к ним можно прислушаться. Действительно, современная генная инженерия может позволить воскресить животное, если есть ДНК. Но несмотря на то, что учёным удалось воссоздать отдельные белки динозавров — альбумин и коллаген, — ДНК динозавра до сих пор не найдена. И даже если её когда-нибудь найдут, это будут очень разрозненные фрагменты, собрать которые вряд ли возможно.
Ещё один интересный момент. Оказывается, при появлении у птиц архаичных мутаций вроде зачатков зубов активируются гены, которые отвечают за гибель эмбрионов ещё в яйце. То есть мутанты оказываются нежизнеспособными. А значит, задача усложняется. Одно тянет за собой другое, и «воскрешение» древних ящеров всё время отодвигается куда-то вдаль. На сегодня наука обладает лишь инструментом для возрождения мамонтов или шерстистых носорогов — то есть животных, ДНК которых уже найдена благодаря вечной мерзлоте. И то — проходят десятилетия, а живого мамонтёнка так никто и не видел.
Наконец, пессимисты считают, что если наука и сможет возродить динозавров, то получатся совершенно другие животные, внешний вид которых не будет идентичен реальным динозаврам, жившим когда-то на Земле, а лишь отразит наше представление о них. Но даже такой динозавр — не тарпан, в природу его не выпустишь, а значит, стоит ли вообще заниматься этой проблемой, когда перед человечеством стоят совершенно иные вызовы?