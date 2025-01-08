Монстры из пробирки. Можно ли возродить динозавров на самом деле?

Известно, что птицы — ближайшие родственники динозавров. Поэтому учёные рекомендуют сосредоточиться на изучении их генов, оставшихся от древних предков. Например, у некоторых цыплят иногда проявляется рецессивный ген, отвечающий за формирование зубов. На поздних сроках формирования эмбриона в яйце у птенца появляются зачатки зубов, из которых в будущем могли бы появиться саблевидные зубы, как, например, у крокодилов и некоторых мелких динозавров. Более того: оказывается, появление таких зачатков можно вызвать и у обычных цыплят. Сделать это можно с помощью вирусного вектора, который сможет активировать в клетках птенцов особый белок B-катенин. С помощью других технологий можно заставить эмбрион отрастить хвост. На самом деле на одном из этапов развития он возникает у эмбриона птицы, но затем снова исчезает.