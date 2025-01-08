WSJ: McDonald’s отменил цели инклюзивности для своих сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald s отменила «цели инклюзивности» для своих работников, а также поставщиков, пишет The Wall Street Journal.
Американская корпорация пересмотрела свои стратегии.
«McDonald s заявила в понедельник, что отменяет установленные цели по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, пересмотревшей свои стратегии в отношении многообразия, справедливости и инклюзивности», — говорится в публикации.
По данным издания, McDonald s не планирует ставить новые цели по инклюзивности персонала. При этом компания продолжит публиковать отчёты по данному параметру. Помимо этого, «вопрос отчётов будет обсуждаться с поставщиками».
«Более 30 процентов руководителей компании в США теперь происходят из недостаточно представленных групп, в то время как 25 процентов её расходов идёт на разнообразных поставщиков», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили кишечную палочку в бургерах ресторана McDonald s в Соединённых Штатах. В результате американцы подали коллективный иск.