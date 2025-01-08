Польша вложит в создание первой в стране АЭС 15 миллиардов долларов

Согласно заявлению, размещённому на сайте канцелярии премьер-министра, АЭС в Померании станет крупнейшим проектом в истории страны. Её мощность достигнет 3750 МВт. Общая стоимость строительства оценивается в 28 миллиардов долларов. Возведение объекта начнётся уже в 2026-м, а первый реактор типа АР1000 планируется запустить уже к 2033 году. Его мощность составит 1,1 ГВт.