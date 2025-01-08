Банда мошенников оставляла туристов без денег в Стамбуле

В ходе расследования полицией были выданы ордера на арест 30 подозреваемых, 24 из которых уже задержаны, включая лидера преступной группы. При обысках в их домах были обнаружены незарегистрированные пистолеты и боеприпасы. В настоящее время продолжаются поиски остальных участников незаконной схемы.