Бельгийские власти попросили население не есть рождественские ёлки

К слову, ранее в Челябинске водителя оштрафовали за необычное нарушение. Мужчина в костюме Деда Мороза катался по улицам на ёлке, зацепившись за автомобиль. Обоих привлекли к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.