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Бельгийские власти попросили население не есть рождественские ёлки

Бельгийские власти обратились к жителям страны с необычной просьбой. Их призвали отказаться от употребления в пищу рождественских ёлок. Соответствущее предупреждение выпустило Федеральное агентство по безопасности пищевых продуктов (AFSCA), сообщило издание France 24.

Источник: Life.ru

«Некоторые вещи кажутся очевидными, но мы решили напомнить: не ешьте рождественские ёлки», — заявили в агентстве.

Поводом для напоминания стали рекомендации экоактивистов, которые ранее предложили перерабатывать хвойные деревья путём употребления их в пищу. AFSCA подчеркнуло, что ели не являются съедобными.

К слову, ранее в Челябинске водителя оштрафовали за необычное нарушение. Мужчина в костюме Деда Мороза катался по улицам на ёлке, зацепившись за автомобиль. Обоих привлекли к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.