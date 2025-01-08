AFP: бельгийцев призвали не есть рождественские ёлки

Жителей Бельгии попросили не употреблять в пищу рождественские ели, пишет Agence France-Presse.
С соответствующей просьбой к бельгийцам обратилось федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA). Агентство прокомментировало советы ряда экологов, посвящённые «переработке» елей после рождественских праздников.
«Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские ёлки», — говорится в материале AFP.
В публикации сказано, что на сайте города Гент, который назвали «оплотом защитников окружающей среды», были обнародованы советы по переработке ёлок, среди которых предложение отправить их на «обеденный стол». Совет якобы основан на опыте скандинавских государств.
В AFSCA подчеркнули, что ёлки не предназначены для употребления в пищу. Специалисты отметили, что безопасность такого «блюда» нельзя гарантировать и для людей, и для животных.
Ранее специалисты рассказали о правильной утилизации новогодних ёлок. В частности, дерево можно сдать на переработку в специальный пункт приёма.