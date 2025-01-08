Пентагон: контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до 2027 года

«Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», — говорится в сообщении.