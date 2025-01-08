Пентагон: контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до 2027 года

Контактная группа по поддержке Киева утвердит «потребности» Вооружённых сил Украины до 2027 года, сообщает Минобороны Соединённых Штатов.
Встреча контактной группы назначена на 9 января.
В частности, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, бронетехнике и средствах противовоздушной обороны.
«Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», — говорится в сообщении.
В заявлении Пентагона сказано, что дорожные карты помогут спланировать поддержку Украины со стороны её «доноров».
Ранее действующий американский лидер Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи в размере порядка 2,5 миллиарда долларов. Он заявил, что продолжит помогать украинской стороне до конца срока своих полномочий.
Напомним, инаугурация избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа назначена на 20 января текущего года.