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«Сгубила мужика»: Седокову не зовут на новогодние корпоративы на Рублевке из-за смерти Тиммы

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову больше не приглашают на новогодние корпоративы на Рублёвке. Всему виной — недавняя смерть её бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой после болезненного развода. Об этом рассказала подруга певицы Алёна Кравец.

Источник: Life.ru

По словам светской львицы, многие олигархи ополчились против Седоковой, так как она якобы «сгубила мужика, который бросил ради неё семью и карьеру». Некоторые же, впрочем, сочувствуют знаменитости и стараются её поддержать.

«Знаю лишь, что на Рублёвке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — рассказала Кравец aif.ru.

Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы нашли в Москве 17 декабря. Спортсмена похоронили в Риге, однако Седоковой на церемонии прощания не было. По факту трагедии СК Латвии возбудил уголовное дело.