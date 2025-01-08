«Сгубила мужика»: Седокову не зовут на новогодние корпоративы на Рублевке из-за смерти Тиммы

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову больше не приглашают на новогодние корпоративы на Рублёвке. Всему виной — недавняя смерть её бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой после болезненного развода. Об этом рассказала подруга певицы Алёна Кравец.