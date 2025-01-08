«Сгубила мужика»: Седокову не зовут на новогодние корпоративы на Рублевке из-за смерти Тиммы

По словам светской львицы, многие олигархи ополчились против Седоковой, так как она якобы «сгубила мужика, который бросил ради неё семью и карьеру». Некоторые же, впрочем, сочувствуют знаменитости и стараются её поддержать.
«Знаю лишь, что на Рублёвке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — рассказала Кравец aif.ru.
Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы нашли в Москве 17 декабря. Спортсмена похоронили в Риге, однако Седоковой на церемонии прощания не было. По факту трагедии СК Латвии возбудил уголовное дело.