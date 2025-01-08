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Движение ограничено в Лубянском проезде до конца июня

Движение транспорта ограничено в Лубянском проезде до 30 июня 2025 года из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«До 30 июня 2025 года на участке Лубянского проезда от ул. Маросейка до д. 5, стр. 1 по Лубянскому проезду недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение связано с проведением ремонтных работ.

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