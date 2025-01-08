Движение ограничено в Лубянском проезде до конца июня

«До 30 июня 2025 года на участке Лубянского проезда от ул. Маросейка до д. 5, стр. 1 по Лубянскому проезду недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение связано с проведением ремонтных работ.
Движение транспорта ограничено в Лубянском проезде до 30 июня 2025 года из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«До 30 июня 2025 года на участке Лубянского проезда от ул. Маросейка до д. 5, стр. 1 по Лубянскому проезду недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение связано с проведением ремонтных работ.