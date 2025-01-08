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FAZ: Германия впервые передала Украине новейшее оружие

В публикации говорится, что БМП Lynx «проходит испытания» на Украине.

Промышленный концерн Rheinmetall из ФРГ в декабре направил Вооружённым силам Украины первую бронемашину пехоты Lynx, информирует немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitun.

В публикации говорится, что БМП Lynx «проходит испытания» на Украине.

«В настоящее время она проходит испытания в вооружённых силах там, чтобы можно было как можно скорее запустить её серийное производство», — сказано в материале.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предприятие, запущенное на Украине немецким оборонным концерном Rheinmetall, является законной целью ВС РФ.

Ранее в Пентагоне рассказали, что контактная группа по поддержке Киева утвердит «потребности» Вооружённых сил Украины.