Промышленный концерн Rheinmetall из ФРГ в декабре направил Вооружённым силам Украины первую бронемашину пехоты Lynx, информирует немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitun.
В публикации говорится, что БМП Lynx «проходит испытания» на Украине.
«В настоящее время она проходит испытания в вооружённых силах там, чтобы можно было как можно скорее запустить её серийное производство», — сказано в материале.
Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предприятие, запущенное на Украине немецким оборонным концерном Rheinmetall, является законной целью ВС РФ.
Ранее в Пентагоне рассказали, что контактная группа по поддержке Киева утвердит «потребности» Вооружённых сил Украины.