В Госдуме объяснили, как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян

Впрочем, по-иному дело обстоит с теми, чья зарплата зависит от фактически отработанного времени или выхоленных работ. Если работник с почасовой оплатой в январе реже занимал свой трудовой пост, ему не стоит рассчитывать на прежний объём денежных средств, подчеркнул парламентарий. Также депутат отметил, что выплачиваемый в середине месяца аванс может быть меньше обычного. Это связано с тем, что его расчёт часто основывается на первых рабочих днях, а в январе их обычно немного.