Снегопад накрыл Астану: в акимате сделали заявление (видео)

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, за последние несколько дней в городе выпало обильное количество осадков. Несмотря на снегопад и похолодание, коммунальные службы продолжают круглосуточную бесперебойную работу. Так, в ночную смену с 7 на 8 января на уборку улиц города от снега вышли свыше 360 дорожных рабочих и более 1200 единиц спецтехники.
За день из города вывезли почти 37 тысяч кубометра снега 2763 рейсами. Всего же с начала зимнего сезона из столицы вывезли 2 499 081 кубометр снега 192 051 рейсом. В ведомстве пояснили, что прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах.
Также очищаются участки средней интенсивности — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров. В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением.
«Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — обратились к астанчанам в акимате.