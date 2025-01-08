Снегопад накрыл Астану: в акимате сделали заявление (видео)

За день из города вывезли почти 37 тысяч кубометра снега 2763 рейсами. Всего же с начала зимнего сезона из столицы вывезли 2 499 081 кубометр снега 192 051 рейсом. В ведомстве пояснили, что прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах.