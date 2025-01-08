The Times: главарь банды насильников из Британии избежал депортации

Главарь банды насильников из британского Рочдейла Кари Абдул Рауф избежал депортации, пишет The Times.
«Главарь банды насильников из Рочдейла всё ещё живёт и работает в городе спустя почти десятилетие после того, как судья постановил его депортировать», — говорится в публикации.
55-летний Кари Абдул Рауф входил в банду из девяти человек. Мужчины были осуждены в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девушек, а также торговлю людьми.
Бывший таксист и мусульманский проводник получил шесть лет тюрьмы. Кроме того, его приговорили к последующей депортации в Пакистан. При этом Кари Абдул Рауф был освобождён в ноябре 2014 года.
Адвокаты мужчины несколько раз подавали апелляции против депортации. В частности, они утверждали, что №это лишит мужчину права на семейную жизнь". В Британии у Рауфа находятся супруга и пятеро детей.
По данным The Times, мужчина живет и работает доставщиком в Рочдейле.
Напомним, по данным газеты The Telegraph, не менее тысячи девочек подверглись изнасилованию в городе Телфорд со стороны мужчин, приехавших из азиатских государств. Мужчины состояли в бандах.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер является «злом» и соучастником изнасилований.