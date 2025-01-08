Апокалипсис в Калифорнии: Мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда

Среди жителей района числятся такие звёзды, как Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун и Адам Сэндлер. Власти города объявили обязательную эвакуацию для более чем 27 тысяч человек. Горят жилые дома и инфраструктурные объекты. Некоторые киностудии уже отменили запланированные премьеры из-за масштабного ЧП.