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Апокалипсис в Калифорнии: Мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда

Мощный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости Голливуда. Как сообщает The Hollywood Reporter, огонь распространяется с невероятной скоростью из-за сильного ветра, охватив уже более 311 гектаров.

Источник: Life.ru

Среди жителей района числятся такие звёзды, как Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун и Адам Сэндлер. Власти города объявили обязательную эвакуацию для более чем 27 тысяч человек. Горят жилые дома и инфраструктурные объекты. Некоторые киностудии уже отменили запланированные премьеры из-за масштабного ЧП.

Кадры последствий пожара из соцсетей. Видео © X / thinktankfranks / CollinRugg / ResisttheMS / Cartman_Freedom / Bubblebathgirl / Farnakyboy / JohnCremeansUSA.

«Из-за усиливающегося ветра ситуация крайне опасная», — написала в соцсети Х мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Ущерб от стихийного бедствия только предстоит подсчитать.

В декабре мощный лесной пожар превратил в преисподнюю другой американский город — Малибу. Бедствие получило название «Пожар Франклина». Огонь охватил более 1052 гектаров территории.