Апокалипсис в Калифорнии: Мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда

Среди жителей района числятся такие звёзды, как Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун и Адам Сэндлер. Власти города объявили обязательную эвакуацию для более чем 27 тысяч человек. Горят жилые дома и инфраструктурные объекты. Некоторые киностудии уже отменили запланированные премьеры из-за масштабного ЧП.
Кадры последствий пожара из соцсетей. Видео © X / thinktankfranks / CollinRugg / ResisttheMS / Cartman_Freedom / Bubblebathgirl / Farnakyboy / JohnCremeansUSA.
«Из-за усиливающегося ветра ситуация крайне опасная», — написала в соцсети Х мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.
На данный момент сведений о пострадавших нет. Ущерб от стихийного бедствия только предстоит подсчитать.
В декабре мощный лесной пожар превратил в преисподнюю другой американский город — Малибу. Бедствие получило название «Пожар Франклина». Огонь охватил более 1052 гектаров территории.