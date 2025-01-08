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ВСУ потеряли почти 13 тысяч солдат за первую неделю года

Кроме того, ВС РФ уничтожили 46 танков ВСУ, в том числе пять Leopard производства ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины за первую неделю наступившего года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих, а также 46 танков, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на анализ данных Минобороны РФ.

Согласно сводкам МО, в зоне проведения специальной военной операции в период с 1 по 7 января украинские войска потеряли до 9,7 тысячи солдат. Потери ВСУ в Курской области составили порядка 2975 военных.

За семь дней ВС РФ уничтожили в зоне СВО 17 танков. В частности, ликвидированы пять боевых машин Leopard производства ФРГ. 29 танков уничтожили под Курском.

Помимо этого, 2 января средства противовоздушной обороны сбили истребитель Су-27 противник, а 5 января авиация ВКС РФ ликвидировала МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что ВСУ понесли серьёзные потери из-за отказа от переговоров с РФ.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что освобождение Курахова в Донецкой народной республике лишило Вооружённые силы Украины возможности наносить артиллерийские удары по Донецку.