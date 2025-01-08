Снег и метели ожидаются 8 января на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер юго-западный, южный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −6 до −8 градусов. Ветер юго-западный, южный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 8 января, у Августы, Агриппины, Александра, Анфисы, Василия, Григория, Дмитрия, Ефима, Исаака, Константина, Леонида, Марии, Михаила, Никодима, Николая.
Между прочим, 8 января 2025 года отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, сегодня запрещено отказывать беременным. Дело в том, что из-за этого можно потерять удачу и даже остаться без средств к существованию.