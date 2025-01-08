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Снег и метели ожидаются 8 января на Южном Урале

В среду, 8 января, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабые метели, на дорогах гололедица, утром изморозь.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 74% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер юго-западный, южный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −6 до −8 градусов. Ветер юго-западный, южный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 8 января, у Августы, Агриппины, Александра, Анфисы, Василия, Григория, Дмитрия, Ефима, Исаака, Константина, Леонида, Марии, Михаила, Никодима, Николая.

Между прочим, 8 января 2025 года отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, сегодня запрещено отказывать беременным. Дело в том, что из-за этого можно потерять удачу и даже остаться без средств к существованию.