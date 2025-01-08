Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 января 2025

Погода в Иркутске 8 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, шкала термометра опустится до −5…-10 градусов, если солнце так и не выглянет, то ожидается −14…-19. Ветер восточный, северо-восточный 8−13 м/с.