Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 января 2025

Погода в Иркутске 8 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, шкала термометра опустится до −5…-10 градусов, если солнце так и не выглянет, то ожидается −14…-19. Ветер восточный, северо-восточный 8−13 м/с.
Погода в Иркутске 8 января 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура −8…-13, местами −15…-20, в горах Нижнеудинского района и Хамар-Дабан −3…-8, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах −24…-29, местами −18…-23, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
Вот что обещает погода в Иркутске 8 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 8 января в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения неотложных работ на электрических сетях.