Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 января 2025

До −19 градусов похолодает в Иркутске 8 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 8 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, шкала термометра опустится до −5…-10 градусов, если солнце так и не выглянет, то ожидается −14…-19. Ветер восточный, северо-восточный 8−13 м/с.

Погода в Иркутске 8 января 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура −8…-13, местами −15…-20, в горах Нижнеудинского района и Хамар-Дабан −3…-8, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах −24…-29, местами −18…-23, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.

Вот что обещает погода в Иркутске 8 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 8 января в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения неотложных работ на электрических сетях.