Митрополит Дионисий провел праздничную службу в Успенском соборе Омска

«Христос Родился! Славим его! Дорогие братья и сестры, не будем устрашаться грозных событий современного периода человеческой истории, и уж тем более, поддаваться унынию и сомневаться в конечном торжестве добра и правды — “это еще не конец”, говорит нам Сам Христос!», — отметил глава Омской Митрополии Дионисий.