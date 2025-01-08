Митрополит Дионисий провел праздничную службу в Успенском соборе Омска

В Омской области с ночь с 6 на 7 января в Успенском соборе Омска прошло торжественное Рождественское богослужение. Его провел глава Омской митрополии Дионисий.
Горожане по традиции пришли на вечернюю службу, которая началась около 23:00 6 января. В это время читаются праздничные тексты, возвещающие о рождении Спасителя. Храмы Омска специально к этому дню традиционно украшены белыми цветами и хвоей.
Фото: t.me/eparhiaomsk.
Кульминацией богослужения стала Божественная литургия, которая начинается около полуночи. В омские храмы пришли тысячи горожан, чтобы встретить этот особенный день.
Фото: t.me/eparhiaomsk.
После завершения литургии, к верующим обратился Митрополит Омский и Таврический Дионисий.
«Христос Родился! Славим его! Дорогие братья и сестры, не будем устрашаться грозных событий современного периода человеческой истории, и уж тем более, поддаваться унынию и сомневаться в конечном торжестве добра и правды — “это еще не конец”, говорит нам Сам Христос!», — отметил глава Омской Митрополии Дионисий.
Ранее мы сообщали, что губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили омичей с Рождеством.