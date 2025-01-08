В Перми на пересечении улиц Композитора Глинки и Геологов благоустроят сквер

В Индустриальном районе Перми появится новое парковое пространство. Уже в этом году на пересечении улиц Композитора Глинки и Геологов благоустроят сквер.
В сквере будет выполнено озеленение, обустроят места для отдыха в виде амфитеатра, уложат тротуарную плитку. Реализацией городского проекта займется Фонд «Пермь-300».
В фонде сообщили, новый сквер благоустроен в рамках конкурса инициативных проектов: 95% средств на его реализацию выделит бюджет Перми, еще 5% — добровольные взносы жителей и юридических лиц.