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В Перми на пересечении улиц Композитора Глинки и Геологов благоустроят сквер

Новый сквер в Индустриальном районе появится уже в этом году.

Источник: Фонд «Пермь-300»

В Индустриальном районе Перми появится новое парковое пространство. Уже в этом году на пересечении улиц Композитора Глинки и Геологов благоустроят сквер.

В сквере будет выполнено озеленение, обустроят места для отдыха в виде амфитеатра, уложат тротуарную плитку. Реализацией городского проекта займется Фонд «Пермь-300».

В фонде сообщили, новый сквер благоустроен в рамках конкурса инициативных проектов: 95% средств на его реализацию выделит бюджет Перми, еще 5% — добровольные взносы жителей и юридических лиц.

архитектура