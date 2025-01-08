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Чаплин: в РФ планируется четыре индексации пенсий в 2026—2027 годах

В частности, с февраля 2026 года пенсии будут проиндексированы на 4,5 процента.

Источник: Аргументы и факты

Российский парламентарий Никита Чаплин заявил, что в следующем году РФ планируется провести две индексации пенсий, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что пенсии будут проиндексированы на 4,5 процента с февраля 2026 года, ещё одна индексация намечена на апрель.

Кроме того, в 2027 году пенсии будут проиндексированы на четыре процента с 1 февраля и 4,1 процента с 1 апреля.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5 процента с 1 февраля и 5,5 процента с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на четыре процента и 4,1 процента соответственно», — сказал депутат в беседе с агентством.

Ранее Чаплин заявил, что в текущем году пенсионный коэффициент в Российской Федерации увеличится до 142,7 рубля. Кроме того, он рассказал, что размер средней страховой пенсии по старости достигнет 24 059,12 рубля.