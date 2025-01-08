Штурмовик РФ вывез на мотоцикле 12 раненых при боях за Курахово

«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были “тяжёлые” очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось всё-таки вывезти, все хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, всё обошлось хорошо», — рассказал он.