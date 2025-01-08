Штурмовик РФ вывез на мотоцикле 12 раненых при боях за Курахово

Российский боец с позывным «Катранг» спас 12 сослуживцев, получивших ранения при боях за Курахово в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
Штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» вывез товарищей с поля боя на мотоцикле.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были “тяжёлые” очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось всё-таки вывезти, все хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, всё обошлось хорошо», — рассказал он.
«Катранг» отметил, что научился управлять мотоциклом ещё в детстве. Кроме того, он тогда же узнал, как водить машину.
В Курахове боец доложил командованию о том, что у него хорошие навыки вождения. Он отметил, что сможет эвакуировать раненых на мотоцикле с поля боя.
«Первый заезжал на мотоцикле, ещё никто не ездил, я заехал, я понимал уже, что сперва дорогу узнал, потом уже по этой тропе как-то старался. Да, были миномёты, летели — от “птиц” то же самое, также приходилось вдвоём, прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам», — сказал штурмовик.
Минобороны РФ заявило 6 января о полном контроле над Кураховым. По данным ведомства, в боях в городе Вооружённые силы Украины понесли потери, превышающие 12 тысяч человек, то есть около 80 процентов их состава.
Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ установили российский флаг в Курахове.