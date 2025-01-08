11 пожаров потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области с 7 на 8 января 2025 произошло 11 пожаров. Как сообщали КП-Иркутск в МСЧ региона, спасатели привлекались для устранения последствий дорожно-транспортных происшествий два раза.
ЧС не произошло. ГУ МЧС по Иркутской области.
— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах области наблюдается усиление процессов ледообразования, — уточнили в ведомстве.
Спасатели два раза помогали в устранении последствий ДТП. ГУ МЧС по Иркутской области.
Что касается оперативной обстановки, то ситуация довольно спокойная, чрезвычайных ситуаций не произошло. Также за минувшие сутки не отрывались новые ледовые переправы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чите Забайкальского края при тушении пожара в жилом доме нашли убитого мужчину. Следователи завели уголовное дело. Правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев. Убитым оказался 44-летний местный житель.