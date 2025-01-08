В РФ апробировали новый метод определения успешности пересадки органов

По ее словам, суть метода заключается в том, что с помощью высокочувствительного метода ПЦР изучается бесклеточная ДНК, выделенная из плазмы крови реципиента (человека, которому пересажен донорский орган). Если уровень ДНК превышен, значит, с приживаемостью донорского органа возникли проблемы. Отличия от существующих методов, основанных в частности на определении количества креатинина (при трансплантации почки) и С-реактивного белка в организме реципиента, в том, что он позволяет определить проблемы с приживаемостью донорского органа на ранних этапах начала отторжения, и соответственно принять необходимые меры — скорректировать терапию или изъять не прижившийся орган и начать поиск нового донора.