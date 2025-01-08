В РФ апробировали новый метод определения успешности пересадки органов

КРАСНОЯРСК, 8 января. /ТАСС/. Российские ученые впервые использовали новый метод, позволяющий оценить успешность трансплантации органов. Метод заключается в исследовании бесклеточной ДНК как биомаркера раннего отторжения донорского органа, сообщила ТАСС доцент кафедры медицинской биологии, старший научный сотрудник научно-практической лаборатории молекулярно-генетических методов исследований СФУ Татьяна Субботина.
«Мы провели исследование, посвященное изучению бесклеточной ДНК, которая выделяется из пересаженного органа при разрушении клеток, в нашем случае это была почка. Но данный метод может использоваться и при пересадке других органов», — сообщила Субботина, добавив, что исследование проводилось при участии студентов СФУ Дмитрия Курочкина и Анастасии Шевченко совместно со специалистами ФСНКЦ Федерального медико-биологического агентства России.
По ее словам, суть метода заключается в том, что с помощью высокочувствительного метода ПЦР изучается бесклеточная ДНК, выделенная из плазмы крови реципиента (человека, которому пересажен донорский орган). Если уровень ДНК превышен, значит, с приживаемостью донорского органа возникли проблемы. Отличия от существующих методов, основанных в частности на определении количества креатинина (при трансплантации почки) и С-реактивного белка в организме реципиента, в том, что он позволяет определить проблемы с приживаемостью донорского органа на ранних этапах начала отторжения, и соответственно принять необходимые меры — скорректировать терапию или изъять не прижившийся орган и начать поиск нового донора.
В России число пересадок донорских органов выросло с 2,5 тыс. в 2022 году до 3 тыс. операций в 2023 году, из них порядка 60% пришлось на трансплантацию почек.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.