В Омске очевидцы осудили автохама за опасную езду на перекрестке

8 января в телеграм-канале «ЧП Омск» было опубликовано видео, на котором водитель иномарки лихачит на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная.
Как рассказали очевидцы, водитель совершил занос с разворотом на перекрестке. При этом опасный маневр был совершен при проезде на красный свет. Горожане резко осудили омича, назвав поведение водителя неадекватным.
Добавим, что с 1 января 2025 года в силу новые поправки в закон, которые серьезно увеличивают штрафы за нарушения ПДД. Так, омскому лихачу грозят сразу два штрафа: выезд на запрещающий сигнал светофора (1500 рублей) и опасный разворот (от 1500 до 2250 рублей). Если окажется, что нарушение зафиксированы водителям повторно, суммы изменятся до 7500 тысяч рублей.