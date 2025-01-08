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В Омске очевидцы осудили автохама за опасную езду на перекрестке

Видео агрессивного маневра появилось в социальных сетях Омска и вызвало общественный резонанс.

Источник: Комсомольская правда

8 января в телеграм-канале «ЧП Омск» было опубликовано видео, на котором водитель иномарки лихачит на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная.

Как рассказали очевидцы, водитель совершил занос с разворотом на перекрестке. При этом опасный маневр был совершен при проезде на красный свет. Горожане резко осудили омича, назвав поведение водителя неадекватным.

Добавим, что с 1 января 2025 года в силу новые поправки в закон, которые серьезно увеличивают штрафы за нарушения ПДД. Так, омскому лихачу грозят сразу два штрафа: выезд на запрещающий сигнал светофора (1500 рублей) и опасный разворот (от 1500 до 2250 рублей). Если окажется, что нарушение зафиксированы водителям повторно, суммы изменятся до 7500 тысяч рублей.