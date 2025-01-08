Мадуро заявил о захвате в Венесуэле трёх наёмников с Украины

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали иностранных наёмников, они занимались подготовкой террористических акций.
По словам Мадуро, захвачены семеро наёмников, включая троих с Украины.
«Мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов… два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины, чтобы принести насилие в страну… Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Мадуро с боливарианскими правоохранителями.
Президент Венесуэлы добавил, что таких задержанных «высшего уровня» в стране ещё не ловили.
Он напомнил, что в период с ноября по декабрь 2024 года ы Венесуэле задержали 125 наёмников «25 национальностей». Они прибыли в страну для того, чтобы совершать теракты.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест двум колумбийским наёмникам Вооружённых сил Украины, выданным в РФ Венесуэлой.