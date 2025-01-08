Мадуро заявил о захвате в Венесуэле трёх наёмников с Украины

«Мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов… два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины, чтобы принести насилие в страну… Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — сказал он.