Эликсир молодости и барьер от стресса: Эксперт раскрыла чудодейственные свойства корицы

Однако для полезного воздействия корицы на организм важно не перебарщивать с её ежесуточным потреблением, которое должно ограничиваться пятью-шестью граммами в сутки — то есть не больше чайной ложки. Для детей этот показатель нужно делить надвое, а беременным же и вовсе рекомендуется баловать себя всего несколькими граммами пряности в неделю. Также не следует забывать о противопоказаниях. Например, альтернативу специи стоит поискать людям с болезнями ЖКТ, нарушениями свёртываемости крови и аллергикам, подытожила Никитина.