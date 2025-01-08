Рассказываем, какие поселки попали под отключение света в Иркутском районе 8 января 2025

Отключение света в Иркутском районе 8 января 2025 произошло в 10:17 утра. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свет 38».
Отключение света в Иркутском районе 8 января 2025.
— Без электричества остались жители части домов в посёлках Дзержинск, Миловиды, селе Пивовариха, а также СНТ Родник, СНТ Солнышко-1, СНТ Солнышко-2, СНТ Текстильщик и в микрорайоне Тёплый стан, — уточнили в тг-канале.
На данный момент неизвестно, по какой причине пропал свет. Специалисты выехали на место, чтобы разобраться и устранить причину. Ориентировочно отключение света в Иркутском районе 8 января 2025 закончится к 17:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар унес жизни отца и сына в Алзамае Нижнеудинского района. Жилой дом загорелся в ночь на 6 января. Тела мужчин 50 и 22 лет нашли в коридоре во время тушения.