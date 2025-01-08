Рассказываем, какие поселки попали под отключение света в Иркутском районе 8 января 2025

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар унес жизни отца и сына в Алзамае Нижнеудинского района. Жилой дом загорелся в ночь на 6 января. Тела мужчин 50 и 22 лет нашли в коридоре во время тушения.