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В Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ открыли реверсивное движение

О запуске реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске открылось реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Это было сделано на день раньше срока, чтобы омичи смогли привыкнуть к нововведению. Ранее в Омске такого опыта организации движения не было.

«Теперь средняя полоса будет использоваться для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам останется неизменным», — еще раз напомнил омским водителям правила движения пе реверсивным трассам мэр Омска Сергей Шелест.

Реверсивное движение запущено в рамках капитального ремонта моста у телецентра, который ведется на средства национального проекта. Ожидается, что эта мера поможет решить проблемы с заторами на мосту.

Мэр Омска поручил департаменту транспорта организовать мониторинг трафика и в случае необходимости оперативно вносить изменения в график организации реверсивного движения.

Автомобилистов просят быть максимально внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.