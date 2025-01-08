В Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ открыли реверсивное движение

Сегодня в Омске открылось реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Это было сделано на день раньше срока, чтобы омичи смогли привыкнуть к нововведению. Ранее в Омске такого опыта организации движения не было.
«Теперь средняя полоса будет использоваться для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам останется неизменным», — еще раз напомнил омским водителям правила движения пе реверсивным трассам мэр Омска Сергей Шелест.
Реверсивное движение запущено в рамках капитального ремонта моста у телецентра, который ведется на средства национального проекта. Ожидается, что эта мера поможет решить проблемы с заторами на мосту.
Мэр Омска поручил департаменту транспорта организовать мониторинг трафика и в случае необходимости оперативно вносить изменения в график организации реверсивного движения.
Автомобилистов просят быть максимально внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.