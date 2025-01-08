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В Котово Волгоградской области отменен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности был введен 2 января в связи с аварией на водопроводе Филино — Котово.

Согласно постановлению главы Котово Натальи Ефимченко, накануне в городе был снят режим повышенной готовности, введенный 2 января из-за коммунальной аварии на водоводе Филино — Котово.

Как сообщил глава муниципального района Олег Кузьмин в своем ТГ-канале, подобное решение позволило задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения местных жителей питьевой и технической водой, дополнить запасы воды в сетевых магазинах и использовать резервные средства.

В настоящий момент ситуация в Котово стабилизировалась, вода снова поступает в дома котовчан.

Продолжается подготовка к работам по замене водовода.

ЖКХ