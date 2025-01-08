В Котово Волгоградской области отменен режим повышенной готовности

Согласно постановлению главы Котово Натальи Ефимченко, накануне в городе был снят режим повышенной готовности, введенный 2 января из-за коммунальной аварии на водоводе Филино — Котово.
Как сообщил глава муниципального района Олег Кузьмин в своем ТГ-канале, подобное решение позволило задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения местных жителей питьевой и технической водой, дополнить запасы воды в сетевых магазинах и использовать резервные средства.
В настоящий момент ситуация в Котово стабилизировалась, вода снова поступает в дома котовчан.
Продолжается подготовка к работам по замене водовода.