В Котово Волгоградской области отменен режим повышенной готовности

Как сообщил глава муниципального района Олег Кузьмин в своем ТГ-канале, подобное решение позволило задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения местных жителей питьевой и технической водой, дополнить запасы воды в сетевых магазинах и использовать резервные средства.