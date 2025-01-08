Умер экс-депутат парламента Красноярского края Леонид Федотенко

На 72 году жизни умер экс-депутат краевого Законодательного Собрания Леонид Федотенко. Об этом рассказали в телеграм-канале парламента.
«Леонид Иванович был профессиональным и ответственным человеком, ему доверяли избиратели», — говорится в сообщении.
Политик родился 24 января 1953 года в городе Совгавань Хабаровского края. Окончил Красноярское училище искусств по специальности актер драматического искусства. Работал по распределению в Минусинском драматическом театре, затем в Литературном театре при Красноярской краевой филармонии и в Красноярском ТЮЗе.
В 1997 году Леонид Федотенко был впервые избран депутатом регионального парламента второго созыва. В декабре 2001 года продолжил работу в третьем созыве ЗС. Был главой администрации Манского района.
В 2021 году зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Леонид Федотенко был женат и имел двоих детей.