Умер экс-депутат парламента Красноярского края Леонид Федотенко

Политик родился 24 января 1953 года в городе Совгавань Хабаровского края. Окончил Красноярское училище искусств по специальности актер драматического искусства. Работал по распределению в Минусинском драматическом театре, затем в Литературном театре при Красноярской краевой филармонии и в Красноярском ТЮЗе.