Никаких хлебных крошек: Орнитолог назвал главные ошибки при подкормке птиц зимой

Коблик отметил, что в городах птицам легче переносить зиму, ведь там достаточно мест, где можно укрыться от ветра и согреться. При этом основная опасность для них в этом случае будет исходить от бездомных животных: собак, кошек и крыс. Впрочем, для летающих пернатых хищники не проблема. Главное, чтобы птица была сыта — тогда она легко найдёт себе укрытие и дождётся весны, заключил орнитолог.