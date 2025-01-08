Пенсии в России проиндексируют минимум четыре раза — депутат

Недавно также стало известно, что в 2025 году работающих пенсионеров в РФ уровняют с неработающими. Для этого первым проиндексируют выплаты. Кроме того, с 1 января в стране выросла сумма прожиточного минимума. Теперь для трудоспособных граждан она составляет 19,3 тысячи рублей, для детей — 17,2 тысячи, а пенсионеров — 15,2 тысячи.