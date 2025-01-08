Гололедица и мокрый снег ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог республики, утром местами по стране возможно налипание мокрого снега, а также туман, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по республике будет облачная с прояснениями погода, на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха в пределах 0.. +5°С.
По данным МЧС возможны такие факторы опасности, как повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, падение деревьев, а также затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.