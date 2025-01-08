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В последний день новогодних праздников Башкирию накроет снегопад и метель

В Башкирии 8 января ожидается снегопад и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в последний новогодний выходной прогнозируется снегопад и сильный ветер.

В госкомитете республики по ЧС со ссылкой на Башгидрометцентр предупреждают о метели и гололеде, утром и днем 8 января порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

По данным метеорологов, в Уфу также придет снегопад, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха в башкирской столице ночью составит −11, −13, днем потеплеет до −1, −3.

Экстренные службы просят жителей Уфы и Башкирии быть бдительными и с осторожностью проходить мимо зданий, на крышах которых есть снег и наледь.

— Из-за гололедицы будьте аккуратнее за рулем: снизьте скоростной режим, выдерживайте достаточную для манёвра дистанцию и осмотрительнее выбирайте места для парковки личного автомобиля, — предупреждают в Управлении гражданской защиты Уфы.

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