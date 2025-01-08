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В Ростовской области за ночь силы ПВО уничтожили пять БПЛА

В трех районах Ростовской области сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

За ночь 8 января в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили пять БПЛА. Об этом в Телеграм сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

— Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, — написал Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что по предоставленным ему данным оперативных служб, в области от беспилотников никто не погиб и не пострадал, а также на земле нет разрушений.

Напомним, что при обнаружении частей БПЛА подходить и брать их в руки нельзя, так как они могут представлять опасность. Надо сразу же сообщать о находке в службу 112.