Белстат сообщил, что на одного учителя приходится 11 учеников в Беларуси

Сообщается, что на начало 2024 — 2025 учебного года в стране было 2848 учреждений общего среднего образования. Что касается количества учащихся, то оно составило 1,1 миллиона человек. В Белстате отметили, что число учителей, включая совместителей, в школах в учебном году составила 102,3 тысячи человек.