Белстат сообщил, что на одного учителя приходится 11 учеников в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.
Сообщается, что на начало 2024 — 2025 учебного года в стране было 2848 учреждений общего среднего образования. Что касается количества учащихся, то оно составило 1,1 миллиона человек. В Белстате отметили, что число учителей, включая совместителей, в школах в учебном году составила 102,3 тысячи человек.
В сообщении также сказано, что в среднем на одного учителя в Беларуси приходится 11 учеников. Отмечается, что в городских школах на одного учителя приходится 12 учеников, а в сельских — шесть учеников.
Тем временем Минобразования сказало, что централизованное тестирование в Беларуси пройдет 26 мая — 5 июня.
Ранее министр образования Иванец заявил, что новый учебник истории для 11 класса дает оценку событиям 2020 года в Беларуси.
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