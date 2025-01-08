Родителям рассказали, как адаптировать детей к учебе после новогодних каникул

Вот и подходят к концу новогодние каникулы. Кто-то собирается на учебу, кто-то на работу. А перед родителями школьников стоит непростая задача — восстановить режим детей перед занятиями. «МК в Чите» узнали у врача-педиатра реабилитационного центра Людмилы Тоболовой, как сделать возвращение к рабочему графику наиболее комфортным для ребенка.
— Во время каникул с детьми необходимо разговаривать о том, что было в детском саду или в школе. Напоминать о веселых и приятных моментах, связанных с классом или группой. Можно читать тематические книжки, рассматривать фотографии. Должна быть положительная ассоциации, — поделилась Людмила Тоболова.
Помимо этого стоит обратить внимание на режим — необходимо исключить поздние подъемы, это поможет вовремя ложиться по вечерам и легче вставать по утрам. Кстати, как школьникам, так и взрослым советуют не отказываться от дневного сна.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что замминистра МВД РФ Андрей Храпов исполнил мечту девочки из Иркутска.