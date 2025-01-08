Родителям рассказали, как адаптировать детей к учебе после новогодних каникул

— Во время каникул с детьми необходимо разговаривать о том, что было в детском саду или в школе. Напоминать о веселых и приятных моментах, связанных с классом или группой. Можно читать тематические книжки, рассматривать фотографии. Должна быть положительная ассоциации, — поделилась Людмила Тоболова.