Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям рассказали, как адаптировать детей к учебе после новогодних каникул

Врач-педиатр посоветовала напоминать школьникам о приятных моментах.
Источник: Комсомольская правда

Вот и подходят к концу новогодние каникулы. Кто-то собирается на учебу, кто-то на работу. А перед родителями школьников стоит непростая задача — восстановить режим детей перед занятиями. «МК в Чите» узнали у врача-педиатра реабилитационного центра Людмилы Тоболовой, как сделать возвращение к рабочему графику наиболее комфортным для ребенка.

— Во время каникул с детьми необходимо разговаривать о том, что было в детском саду или в школе. Напоминать о веселых и приятных моментах, связанных с классом или группой. Можно читать тематические книжки, рассматривать фотографии. Должна быть положительная ассоциации, — поделилась Людмила Тоболова.

Помимо этого стоит обратить внимание на режим — необходимо исключить поздние подъемы, это поможет вовремя ложиться по вечерам и легче вставать по утрам. Кстати, как школьникам, так и взрослым советуют не отказываться от дневного сна.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что замминистра МВД РФ Андрей Храпов исполнил мечту девочки из Иркутска.