БГУИР откроет новую специальность с шестилетним сроком обучения в 2025 году. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
В сообщении говорится, что особенностью вступительной кампании 2025 году станет то, что в вузе будет открыт набор на новую специальность «Сверхвысокочастотные системы». Уточняется, что на указанной специальности будут учиться шесть лет. Кроме того, направление предполагает присвоение инженерной квалификации, степени магистра.
Ректор БГУИР, председатель приемной комиссии Вадим Богуш пояснил, что открытие подготовки по названной специальности обусловлено тем, что растет потребность в высококвалифицированных специалистах в стратегическом для Беларуси производстве изделий сверхвысокочастотной техники, которые обладают фундаментальной теоретической подготовкой с практическим владением современными технологиями.
— Основные направления деятельности выпускников — это разработка и эксплуатация систем СВЧ техники и информационно-измерительных систем и их компонентов, — уточнил Вадим Богуш.
Он также добавил, что для создания указанных систем широко используются современные информационные технологии, включая искусственный интеллект. По словам ректора университета, у выпускников будет возможность работать в компаниях, занимающихся разработкой новейших систем безопасности, связи и навигации. Также они смогут работать в сфере стандартизации и сертификации средств СВЧ техники.
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