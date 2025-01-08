БГУИР откроет новую специальность с шестилетним сроком обучения в 2025 году

В сообщении говорится, что особенностью вступительной кампании 2025 году станет то, что в вузе будет открыт набор на новую специальность «Сверхвысокочастотные системы». Уточняется, что на указанной специальности будут учиться шесть лет. Кроме того, направление предполагает присвоение инженерной квалификации, степени магистра.