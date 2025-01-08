ГАИ предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий в Челябинской области

Сообщается, что в горнозаводской зоне начался снегопад, на дорогах возможно образование гололедицы.
Инспекторы ДПС призывают водителей соблюдать дистанцию между транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения.
«Включите противотуманные фары. Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет “аварийка”. Постарайтесь не останавливаться на обочине, найдите для этого более безопасное место, например, стоянку у кафе или гостиницы, АЗС», — рекомендуют специалисты.
Днем 8 января в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами — умеренный снег, образуются слабые метели, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, южный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 3−8.