ГАИ предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий в Челябинской области

«Включите противотуманные фары. Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет “аварийка”. Постарайтесь не останавливаться на обочине, найдите для этого более безопасное место, например, стоянку у кафе или гостиницы, АЗС», — рекомендуют специалисты.