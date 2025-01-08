В аэропорт Норильска нельзя проехать на легковушках из-за метели

С вечера 7 января на юге Таймыра действует штормовое предупреждение. Дорожные условия резко ухудшились. Бушуют метели и ожидается усиление ветра. Прогнозируется, что его порывы будут превышать 25 метров в секунду, что не редкость для Заполярья зимой.
Это стало причиной решения ГАИ временно ограничить движение легковых машин с 15 часов 7 января по трассе Норильск-Кайеркан-Алыкель. Напомним, именно по ней можно доехать до аэропорта.
Утром 8 января ограничения еще не были сняты. Авиапассажиров доставляют из города в аэропорт и обратно автобусами 31 и 33. Принято решение пустить дополнительные маршрутки, пока не нормализуется ситуация на дороге.