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В аэропорт Норильска нельзя проехать на легковушках из-за метели

Проезд легкового транспорта в аэропорт Норильска временно закрыт.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 7 января на юге Таймыра действует штормовое предупреждение. Дорожные условия резко ухудшились. Бушуют метели и ожидается усиление ветра. Прогнозируется, что его порывы будут превышать 25 метров в секунду, что не редкость для Заполярья зимой.

Это стало причиной решения ГАИ временно ограничить движение легковых машин с 15 часов 7 января по трассе Норильск-Кайеркан-Алыкель. Напомним, именно по ней можно доехать до аэропорта.

Утром 8 января ограничения еще не были сняты. Авиапассажиров доставляют из города в аэропорт и обратно автобусами 31 и 33. Принято решение пустить дополнительные маршрутки, пока не нормализуется ситуация на дороге.