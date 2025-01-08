В одной из сети популярных АЗС Башкирии увеличилась стоимость топлива

В Башкирии вновь зафиксировано повышение цен на топливо. По информации UfaTime, сеть автозаправочных станций «Лукойл» обновила свои расценки, и теперь литр бензина АИ-92 можно приобрести за 56,39 рубля, что на 10 копеек дороже, чем несколько дней назад.
Литр бензина АИ-95 подорожал на 11 копеек и теперь стоит 60,83 рубля. А вот АИ-100 достиг отметки в 84,78 рубля за литр, увеличившись в цене на 40 копеек.
Не обошлось и без изменений в сегменте дизельного топлива: его цена поднялась на 12 копеек и теперь составляет 69,71 рубля за литр.
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