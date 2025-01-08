В одной из сети популярных АЗС Башкирии увеличилась стоимость топлива

В Башкирии вновь зафиксировано повышение цен на топливо. По информации UfaTime, сеть автозаправочных станций «Лукойл» обновила свои расценки, и теперь литр бензина АИ-92 можно приобрести за 56,39 рубля, что на 10 копеек дороже, чем несколько дней назад.