В Омске застройщики активно инвестируют в социальную инфраструктуру

В рамках соглашений, заключенных в 2024 году между городскими властями и застройщиками, в Омске будут созданы условия для обучения и воспитания детей. Так, на карте Омска появится самая крупная школа в Омской области на 1550 мест в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья (ООО «Брусника. Специализированный застройщик»).
Также в рамках подписанных соглашений появятся образовательные учреждения по следующим адресам:
— Филиал школы на 219 мест с детским садом на ул. Булатова, 68 (ООО «Брик», ООО «Полат»);
— 180 дополнительных мест в школе по ул. 21-я Амурская, 21а (ООО «Нордстрой», ООО «Брик»);
— Детский сад на 290 мест на ул. Светловской (ООО «Догма-Омск»);
— Детский сад на 310 мест по ул. Успешной (ООО «КНЗ-1», ООО «КНЗ-2», ООО «КНЗ-3», ООО «Московка-дом1»).
Напомним, что согласно Решению Горсовета № 147 от 15.05.2024 застройщики в Омске могут вкладывать средства в социальную инфраструктуру, передавая средства в городскую казну, возводя собственные школы и детские сады или ремонтируя существующие объекты с целью увеличения количества мест для детей.