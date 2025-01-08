В Омске застройщики активно инвестируют в социальную инфраструктуру

В рамках соглашений, заключенных в 2024 году между городскими властями и застройщиками, в Омске будут созданы условия для обучения и воспитания детей. Так, на карте Омска появится самая крупная школа в Омской области на 1550 мест в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья (ООО «Брусника. Специализированный застройщик»).