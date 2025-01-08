Что такое «послепраздничный блюз» и как его избежать: советы врача перед первым рабочим днём

Медик добавила, что в первое время после праздников нужно уделять на сон чуть больше восьми-девяти часов, чтобы у организма было достаточно энергии для возвращения в рабочий ритм. По её словам, первая неделя — подготовительная, поэтому нехватка сил — норма. Сурненкова подчеркнула, что нужно оставлять время для пауз, так как, сделав это, вы предотвратите профессиональное выгорание.