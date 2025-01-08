Россиянам раскрыли, как вернуться в форму после праздников с помощью смузи и не навредить себе

Смузи — это густой напиток из перемолотых фруктов или овощей, зелени, иногда с добавлением дополнительных ингредиентов (молоко, сок, орехи). Он быстро завоевал популярность, многие люди даже сидят на смузи-диетах, которые помогают быстро «очистить» организм. Однако у этого метода есть и подводные камни. О том, как похудеть на смузи и не испортить здоровье, Life.ru рассказала нутрициолог Ирина Макарова.