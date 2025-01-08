Сколько мечетей построили в Крыму за год

Кроме того, там напомнили, что в прошлом году в Крыму полноценно начала функционировать главная мечеть Крыма — Соборная мечеть Джума-Джами: в ней начали проводиться пятикратные намазы и обряды бракосочетаний. Также начал функционировать административный комплекс ЦРО ДУМК, расположенный рядом с мечетью.