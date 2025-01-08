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Сколько мечетей построили в Крыму за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости Крым. В течение прошлого года мечети возводились практически во всех регионах полуострова. Такие сведения приведены в отчете об итогах деятельности Духовного управления мусульман Крыма в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

«Оформлены 53 земельных участка под строительство мечетей. Оформлен 61 культовый объект. Состоялось открытие мечети Октябрьское Советский район. В 2024 году началось строительство 3-х мечетей и продолжается строительство 15-ти», — приведена статистика в документе, размещенном на сайте религиозной организации.

Кроме того, там напомнили, что в прошлом году в Крыму полноценно начала функционировать главная мечеть Крыма — Соборная мечеть Джума-Джами: в ней начали проводиться пятикратные намазы и обряды бракосочетаний. Также начал функционировать административный комплекс ЦРО ДУМК, расположенный рядом с мечетью.

Также в ДУМК сообщили о строительстве новой мечети в селе Далекое Черноморского района. Там приступили к подготовительным работам, при которых местные жители своими силами организовали земельные работы и заливку основания для будущего фундамента мечети.

«Строительство будет вестись поэтапно. После подготовки фундамента и возведения несущих конструкций здания будут проведены отделочные работы, и уже после — благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

религии