Сколько мечетей построили в Крыму за год

«Оформлены 53 земельных участка под строительство мечетей. Оформлен 61 культовый объект. Состоялось открытие мечети Октябрьское Советский район. В 2024 году началось строительство 3-х мечетей и продолжается строительство 15-ти», — приведена статистика в документе, размещенном на сайте религиозной организации.
Кроме того, там напомнили, что в прошлом году в Крыму полноценно начала функционировать главная мечеть Крыма — Соборная мечеть Джума-Джами: в ней начали проводиться пятикратные намазы и обряды бракосочетаний. Также начал функционировать административный комплекс ЦРО ДУМК, расположенный рядом с мечетью.
Также в ДУМК сообщили о строительстве новой мечети в селе Далекое Черноморского района. Там приступили к подготовительным работам, при которых местные жители своими силами организовали земельные работы и заливку основания для будущего фундамента мечети.
«Строительство будет вестись поэтапно. После подготовки фундамента и возведения несущих конструкций здания будут проведены отделочные работы, и уже после — благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.