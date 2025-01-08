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В Братске задержали рейс в Иркутск из-за позднего прибытия самолета

Предварительно вылет запланировали на 18:20.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В расписании рейса Иркутск-Братск произошли изменения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта Братска, лайнер отправится по запланированному маршруту на несколько часов позже.

— Рейс в Иркутск задерживается в связи с поздним прибытием самолёта из областного центра, — поделились в пресс-службе аэропорта.

По предварительной информации, пассажиры смогут вылететь в 18:20 по местному времени.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители части домов Иркутского района остались без электричества. Свет частично отключили посёлках Дзержинск, Миловиды, селе Пивовариха, а также СНТ Родник, СНТ Солнышко-1, СНТ Солнышко-2, СНТ Текстильщик и в микрорайоне Тёплый стан. Устранить причину аварии должны к пяти часам вечера.